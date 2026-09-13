Джоли купи пишещата машина на Хемингуей за $250 хил.
Анджелина Джоли купи за 250 хил. долара пишещата машина на Ърнест Хемингуей (на снимката) като сватбен подарък за Брад Пит. Прочутият белетрист е пи...
Следете всички новини, анализи и коментари за Пишеща Машина. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Анджелина Джоли купи за 250 хил. долара пишещата машина на Ърнест Хемингуей (на снимката) като сватбен подарък за Брад Пит. Прочутият белетрист е пи...
Така ще гарантира секретността на документите и заседанията Комисията към Бундестага за разследване действията на американската Агенция за национална...
София. Търгове за неизползваеми вещи прави МВР. От актива на Гранична полиция ще се продават транзистори при първоначална цена от 6 ст, както и ремъци...