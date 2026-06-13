Любовни истории за плажа
Три писателки предлагат летни романи с горещи обрати
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Три писателки предлагат летни романи с горещи обрати
Обявиха писател № 1 на десетилетието. Анна Тод чупи всички рекорди
Известният руски писател Валентин Распутин почина в московска клиника ден преди да навърши 78 години. Той постъпи на 13 март в болницата в кома и не е...
Ние изпълваме 8 март със смисъл, убедена е писателката Боряна Дукова спечели публиката с книгите си "Опасна монета" и "Кървава Малага". Неотдавна изл...