Пивоварна инвестира €30 млн. в Хасково
Пречиствателната станция на завода ще произвежда биогаз Най-големите инвестиции в пивоварния бранш у нас за последните две години са направени в пиво...
Следете всички новини, анализи и коментари за Пироварна. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Пречиствателната станция на завода ще произвежда биогаз Най-големите инвестиции в пивоварния бранш у нас за последните две години са направени в пиво...