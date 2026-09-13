Чудо в Александровска болница. Извадиха пирон от окото на мъж
Валери Цанков извади невероятен късмет
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Валери Цанков извади невероятен късмет
Генчо имал лошо пиянство, отец Иван вече му прощавал веднъж
Монтана. 11-годишно момче от село Якимово е било усмирено с нагорещен пирон по гърба, съобщиха от областната дирекция на МВР в Монтана. То си играло...