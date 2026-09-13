Младежите на ГЕРБ избират нови ръководства
Стартираха отчетно-изборните събрания на Младежи ГЕРБ в 14-те общински организации на Пиринския край. Първи номинираха своите ръководства младежите в...
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Стартираха отчетно-изборните събрания на Младежи ГЕРБ в 14-те общински организации на Пиринския край. Първи номинираха своите ръководства младежите в...
Благоевград. 362 са водените на отчет в Детска педагогическа стая в Пиринския край малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени...
Благоевград. Една трета от общините в Пиринския край останаха без стотинка от Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регион...
Благоевград. Бизнесмени в Пиринския край отново алармираха за нелоялна конкуренция на гръцки фирми в региона. Те настояват за приемането на по-твърди...