Как Пиночет свали Алиенде
Метежът слага край на идеята за втора Куба в Латинска Америка
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Метежът слага край на идеята за втора Куба в Латинска Америка
Чилийците вече не героизират Алиенде
Сантяго. Висши магистрати в Чили признаха, че са допускали небрежност и произвол по време на диктатурата на Аугусто Пиночет, продължила от 1973 до 199...