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„Ще бъдем само аз и ти или светът ще изгори", пеят група PSS (Pimp Switch Sequence). Те са: гласът и присъствието на чаровната Сандра, барабанистът с...
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„Ще бъдем само аз и ти или светът ще изгори", пеят група PSS (Pimp Switch Sequence). Те са: гласът и присъствието на чаровната Сандра, барабанистът с...
София. Вторник вечер в Studio 5 младата българска група Pimp Switch Sequence (PSS) представиха новата си песен „Мечта" и видеоклипа към нея. Столичния...
София. Група PSS ще представи първата си песен на български език на предколеден концерт в Студио 5 в София в неделя, 22 декември. Новото парче "Мечта"...
София. „The Beginning" e пилотен радиосингъл на групата PSS Pimp Switch Sequence от авторския албум „Носталгия", който ще е на музикалния пазар до кра...