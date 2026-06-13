Кралев утвърди 20 проекта за 125 000 лв. по "Децата и спортният клуб"
Министърът на младежта и спорта Красен Кралев утвърди 20 проекта по 14 вида спорт, които ще се реализират в 13 населени места по новата програма на ММ...
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Министърът на младежта и спорта Красен Кралев утвърди 20 проекта по 14 вида спорт, които ще се реализират в 13 населени места по новата програма на ММ...