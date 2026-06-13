Осъдиха на 7 г. германски пилот камикадзе
Германец бе осъден на 7 г. затвор за опит за убийство, след като опитал да се самоубие, разбивайки малък самолет, докато инструкторът му по летене се...
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Германец бе осъден на 7 г. затвор за опит за убийство, след като опитал да се самоубие, разбивайки малък самолет, докато инструкторът му по летене се...