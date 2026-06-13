Ясперт: В „Нов Баухаус“ има три подхода към културния туризъм
Историческите паметници са място, в което хората се срещат и общуват, каза вицепрезидентът на "Европа Ностра"
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Историческите паметници са място, в което хората се срещат и общуват, каза вицепрезидентът на "Европа Ностра"
Организацията "Европа Ностра" благодари на депутата и шеф на комисията по култура и медии в НС за усилията му в опазването на ценностите на културата...