Пиер Луврие, който купи БТК, се оттегля от България
Белгиецът Пиер Луврие, който купи БТК, се оттегля от България. По този начин той оставя както телекомуникационната компания, мултиплексите и два военн...
Следете всички новини, анализи и коментари за Пиер Луврие. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Белгиецът Пиер Луврие, който купи БТК, се оттегля от България. По този начин той оставя както телекомуникационната компания, мултиплексите и два военн...
Зам.-председателят на Народното събрание Димитър Главчев коментира пред "Стандарт" изненадващия кандидат-инвеститор за фирмите на Цветан Василев, какт...