ПФК "Левски" празнува 106-ия си рожден ден
Феновете дадоха старт на тържествата със заря, довечера в 19,14 ч се чака голямата изненада за милионите привърженици на клуба
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Феновете дадоха старт на тържествата със заря, довечера в 19,14 ч се чака голямата изненада за милионите привърженици на клуба
Отклонява оферта за спонсорство на чужда офшорка за 18 млн. евро за 3 години
Наско Сираков също се присъедини към заседаващите
Водим разговор и с чуждестранна компания, разкри Павел Колев
Това отворено писмо на Обединени спортни клубове "Левски" е отговор на публикуваната от еколога и зелен активист Стефан Аврамов позиция, в която той н...