Peugeot и Fiat се сливат срещу $50 млрд.
Предложената комбинация ще бъде отраслов лидер чрез своето управление, възможности, ресурси и мащаба и успешно ще капитализира възможностите, предоста...
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Предложената комбинация ще бъде отраслов лидер чрез своето управление, възможности, ресурси и мащаба и успешно ще капитализира възможностите, предоста...