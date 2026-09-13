Отиде си знаков депутат, променил земеделието у нас
Поклонението ще състои на 8 май, сряда от 11 до 13 часа
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Поклонението ще състои на 8 май, сряда от 11 до 13 часа
Това съобщиха от партията
Сопот. Водачът на листата на коалиция СДС в Пловдив област Петя Ставрева и кандидатите за народни представители – Антон Минев, който е втори в листата...
-Г-жо Ставрева, как оценявате кампанията на коалиция СДС досега? - Ние стартирахме една различна кампания, с ясни послания и с директни срещи с...