Моделът КТБ - финансова пирамида
Петър Игнатиев, финансов анализатор Проектното финансиране, каквато е всъщност дейността на SPV компаниите, е на практика високо рискова дейност, коя...
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Петър Игнатиев, финансов анализатор Проектното финансиране, каквато е всъщност дейността на SPV компаниите, е на практика високо рискова дейност, коя...