Решават за ареста на бившия шеф на АБЧ
Петър Харалампиев е в ареста от 7 месеца заедно с главния секретар на Агенцията Красимир Томов по обвинение във взимане на подкуп
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Петър Харалампиев е в ареста от 7 месеца заедно с главния секретар на Агенцията Красимир Томов по обвинение във взимане на подкуп
Софийският районен съд остави в ареста 19-годишния Петър Харалампиев, който беше задържан за нападение над баща и син в автобус 83 на столичния градск...
20-годишният Петър Харалампиев, който нападна баща и син в автобус на столичния градски транспорт, и друг път е проявявал агресия към пътници. Ден пре...