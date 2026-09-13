Две ченгета влизат в затвора
Апелативният съд в Пловдив потвърди 6-годишните присъди на Стефан Модев и Петър Атанасов
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Апелативният съд в Пловдив потвърди 6-годишните присъди на Стефан Модев и Петър Атанасов
Хасан Азис изпрати поздравителен адрес на доайена на кърджалийския театър Петър Атанасов
Българин и румънец са арестувани, след като се опитали да поставят скиминг устройство на банкомат в камбоджанския град Сием Реап, информира Cambodia D...