ДесиСлава избра големия победител в "Пееш или лъжеш"
Той влезна в ролята на Азис и изпълниха „Казваш, че ме обичаш“
Следете всички новини, анализи и коментари за Петьо. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Той влезна в ролята на Азис и изпълниха „Казваш, че ме обичаш“
Пъков ще обжалва присъдата Окръжният съд в Пазарджик осъди на четири години лишаване от свобода Цветан Пъков, прегазил 6-годишния Петьо на 14 април...
Прокуратурата опроверга информацията, че е искала ексхумация на тялото на 6-годишния Петьо, загинал в катастрофа на 14.04 т.г. при предизвикано от Цве...
Прокуратурата иска ексхумация на тялото на 8-годишния Петьо от Панагюрище. Детето загина на пътя, пометено от джипа на бизнесмена Цветан Пъков, докато...
Петър Гевечанов, баща на прегазения от джип в Панагюрище 6-годишен Петьо, е татуирал на ръката си образа на убитото си дете. Под лика на момченцето е...
И благоевградчани излизат на протест в подкрепа на родителите на 6-годишния Петьо, който беше прегазен миналия вторник в Панагюрище. За да се противоп...
Жители на Панагюрище излизат днес на протест заради прегазения 6-годишен Петьо, който стана жертва на каращия с висока скорост Пламен Пъков. Протестът...
Пловдив въстава срещу убиеца на 6-годишния Петьо. Във вторник от 19 часа на площад "Съединение" в града ще има митинг в подкрепа на семейството на пре...
Изказвам съболезнования към родителите на Петьо, но и ги съветвам да не се доверяват на адвокати лешояди, които ще ги нападнат. Тези лешояди ще се поя...
За погребението детето беше буквално скърпено. Не мога да разбера защо Пъков е навлязъл в насрещното, не зная дали е правена алкохолна проба, Петьо бе...
Постоянна мярка "задържане под стража" бе наложена от окръжният съд в Пазарджик на Цветан Пъков, който на 14 април прегази 6-годишно момче в Панагюрищ...
Бизнесменът Цветан Пъков, който удари с висока скорост детето 6-годишния Петьо и го уби, е имал още поне две тежки катастрофи, причинени от него, казв...