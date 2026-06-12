Пускат туристи в пещерата „Венеца”
Видин. До края на април пещерата „Венеца" ще стане достъпна за туристи, съобщи кметът на село Гара Орешец Костадин Филипов. Завършило е блогаустрояван...
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Видин. До края на април пещерата „Венеца" ще стане достъпна за туристи, съобщи кметът на село Гара Орешец Костадин Филипов. Завършило е блогаустрояван...