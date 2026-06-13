Смъртна присъда за Первез Мушараф
Обвинението е заради суспендиране на конституцията през 2007 г., когато ген Мушараф въвежда извънредно положение в страната и разпорежда да бъдат арес...
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Обвинението е заради суспендиране на конституцията през 2007 г., когато ген Мушараф въвежда извънредно положение в страната и разпорежда да бъдат арес...