Експрезидентът на Пакистан оцеля след атентат
Исламабад. Експрезидентът на Пакистан Первез Мушараф оцеля след бомбен атентат срещу него в Исламабад, съобщава Франс прес. Взривно устройство, заложе...
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Исламабад. Експрезидентът на Пакистан Первез Мушараф оцеля след бомбен атентат срещу него в Исламабад, съобщава Франс прес. Взривно устройство, заложе...
Приеха генерал Первез Мушараф в болница по спешност. Бившият пакистански президент е получил проблеми със сърцето докато пътувал за съдебно изслушване...
Исламабад. Пакистан ще съди бившия президент на страната генерал Первез Мушараф за държавна измяна заради налагането на извънредно положение в странат...
Исламабад. Бившия военен диктатор на Пакистан Первез Мушараф е бил пуснат под гаранция в понеделник по дело, свързано с убийството на духовник, пред...
Исламабад. Съдебните власти на Пакистан обвиниха бившия президент на страната Первез Мушараф в съучастие в убийството на радикалния религиозен лидер...
Равалпинди. Бившият президент на Пакистан Первез Мушараф получи три обвинения, като всичките са свързани с убийството през 2007 г. на лидера на опозиц...
Очаква се да му бъдат повдигнати обвинения за държавна измяна
Исламабад. Пакистанската полиция арестува бившия президент Первез Мушараф в дома му край Исламабад и го отведе в съда. Той е обвинен, че е извършил д...