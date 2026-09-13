Перничанин сви 8 коли от завод на "Фолксваген"
32-годишният мъж е успял да изнесе 3 автомобила Golf и 5 Tiguan
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32-годишният мъж е успял да изнесе 3 автомобила Golf и 5 Tiguan
Арестуваха почерпен перничанин за закана за убийство
При проверка на имот, в който се отглеждали кучета, контролните органи се натъкнали на множество трупове на четириноги
С 5 хиляди лева посещава 17 страни и стига до 6 морета От около 30 години перничанинът Валентин Дрехарски отделя време, за да пътешества по света вся...
Владислав Василев е сред 6-те най-добри във Великобритания и Ирландия Любовта му към физиката пламва в началното училище "Св. Иван Рилски" Перничани...
Перничанин е номиниран за „Най-добър млад инженер на Великобритания и Ирландия". Това е Владислав Василев, възпитаник на основното училище "Св. Иван Р...
Видимо добре почерпен перничанин на 64 години е задържан в полициятазаради стрелба с пистолет по негова съседка. Около 22 часа вчетвъртък на тел....
Полицейски служители, работели в СДВР, са задържани след изнудване на гражданин от Перник. Днес тримата ще бъдат привлечени към наказателна отговорнос...
Перничанин е на път да получи опрощаване на част от глобата за разпространение на контрабандни цигари. Общинският съвет в миньорския град реши да пред...
Перник. Перничанин се натряска до козирката след парламентарния вот и разби рекордите за пиян шофьор. 53-годишният Румен бил засечен от полицейски пат...