Обвиниха двама перничани за каналджийство
Двама перничани са привлечени като обвиняеми за каналджийство. Мъжете са на 34 и на 41 години. По-възрастният от тях е познат на полицията с шофиране...
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Двама перничани са привлечени като обвиняеми за каналджийство. Мъжете са на 34 и на 41 години. По-възрастният от тях е познат на полицията с шофиране...
Перничани ще си разделят 1 400 късмета от празнична баница. Печивото ще бъде разрязано ден след Никулден , а първият късмет - за общината, ще изтегли...
По-висока такса „смет" ще плащат перничани през следващата година, но за фирмите налогът ще се запази от нивата за тази. Първоначалното предложение н...
Нестандартен протест спретнаха жители на Перник. Вместо да се бунтуват само с винкел в ръка, както често правят, те развяха гащи. Арт инсталацията с...