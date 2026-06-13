Откриха паметна плоча на Пере Тошев
Паметна плоча по повод 150 години от рождението на Пере Тошев бе открита на едноименната улица в Благоевград във вторник. Инициативата е на общината,...
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Паметна плоча по повод 150 години от рождението на Пере Тошев бе открита на едноименната улица в Благоевград във вторник. Инициативата е на общината,...
Паметна плоча по повод 150 години от рождението на Пере Тошев ще бъде открита в Благоевград. Инициативата е на общината, Народно читалище „Никола Вапц...