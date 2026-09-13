Сензационно: Херувим в Света София
Крият го зад перде
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Крият го зад перде
Примата на бг попа е обзавела и трите си апартамента в столицата
Под ръководството на проф. д-р Ива Петкова, национален консултант по офталмология в очното отделение на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски" бяха оперирани 12...
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