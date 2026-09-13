Фурор на Евро 2024! Пепе влезе в историята
Португалският защитник подобри рекорда на Габор Кирай
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Португалският защитник подобри рекорда на Габор Кирай
"Артилеристите" платиха на Лил 72 млн. паунда за Пепе
Централният бранител на "Реал" (Мадрид) Пепе удължи договора си с клуба за още един сезон. Новината съобщи официалният сайт на "белите". Така 31-годи...
Пепе купи девет тона храна за социално слаби семейства Звездата на "Реал" М Кристиано Роналдо се превърна в Дядо Коледа 2 седмици преди светлия празн...
Мадрид. Централният бранител на Реал Мадрид Пепе е под въпрос за финала в Шампионската лига. Защитникът има контузия в прасеца на левия крак, а от "бе...