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Роналдо стана Дядо Коледа

Роналдо стана Дядо Коледа

Пепе купи девет тона храна за социално слаби семейства Звездата на "Реал" М Кристиано Роналдо се превърна в Дядо Коледа 2 седмици преди светлия празн...

12 декември | 19:05
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