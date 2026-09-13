БДЦ иска гаранция за Пентаксим
"Два са пунктовете, около които можем да имаме обща позиция по темата с ваксините. Първо, че ваксините, внесени от Турция, получени чрез дарение, са б...
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"Два са пунктовете, около които можем да имаме обща позиция по темата с ваксините. Първо, че ваксините, внесени от Турция, получени чрез дарение, са б...
"Два са пунктовете, около които можем да имаме обща позиция по темата с ваксините. Първо, че ваксините внесени от Турция, получени чрез дарение, са бе...
БСП и ДПС разпитваха два часа Москов заради Пентаксим Два пъти в годината - през януари и юли, здравният министър ще предоставя в здравната комисия т...
Над 93 на сто от подлежащите на имунизация деца през 2015 г. в Кърджалийска област вече са имунизирани с ваксина "Пентаксим", съобщи Мариана Михайлова...
Ваксината "Пентаксим" отговаря на всички нужни изисквания, за да бъде използвана в България и ЕС, гарантира здравният министър Петър Москов. Изнесенат...