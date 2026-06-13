Българка композира за Холивуд
Името на нашенката стои под "Елизиум", "Матрицата" и "Трансформърс" Пенка Кунева е сред 9-те жени, които оркестрират филми за над 100 милиона долара...
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Името на нашенката стои под "Елизиум", "Матрицата" и "Трансформърс" Пенка Кунева е сред 9-те жени, които оркестрират филми за над 100 милиона долара...