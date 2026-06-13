Краят на пенито вдига цените
60% от паричките събират прах в буркани и касички, хората не ги искат като ресто, казват от Федералния резерв
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60% от паричките събират прах в буркани и касички, хората не ги искат като ресто, казват от Федералния резерв
Дълги опашки от купувачи се извиха пред касите на хипермаркет „Пени" в Разград, дни преди дискаунт веригата да закрие магазините си в България. Купува...
Почти всички магазини „Пени Маркет" в България затварят врати. Изключение се прави само за 6 хипермаркета в страната, които ще преминат към „БИЛЛА", с...
Двама кандидати наддават за магазините Българи ще станат собственици на магазините, които сега носят марките на веригите BILLA и PENNY. Германската к...