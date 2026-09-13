Проф. Николай Изов е новият ректор на НСА
Досегашният ректор, проф. Пенчо Гешев връчи на наследника си академичните регалии
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Досегашният ректор, проф. Пенчо Гешев връчи на наследника си академичните регалии
Днес в НСА "Васил Левски" се проведе Общо събрание. На него за ректор бе преизбран за втори мандат проф. Пенчо Гешев. Проф. Гешев спечели с 96 от об...
Трофеят на МОК „Спорт и иновации" бе връчен днес на ректора на НСА на проф. Пенчо Гешев. Председателят на Националната олимпийска академия и зам.-пред...