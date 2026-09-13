Всичко за Пенчо Гешев

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НСА си преизбра ректора

НСА си преизбра ректора

Днес в НСА "Васил Левски" се проведе Общо събрание. На него за ректор бе преизбран за втори мандат проф. Пенчо Гешев. Проф. Гешев спечели с 96 от об...

17 декември | 18:08
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