Разследват побой над пеленаче, болно от сифилис
Издевателства над пеленаче разследва варненската прокуратура по сигнал на социалните работници от отдел „Закрила на детето", предаде "Петел". Неволите...
Следете всички новини, анализи и коментари за Пеленаче. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Издевателства над пеленаче разследва варненската прокуратура по сигнал на социалните работници от отдел „Закрила на детето", предаде "Петел". Неволите...
Пеленаче на 42 дни издъхна във варненската болница "Св. Анна". Причината за смъртта все още не е ясна. Случаят се разследва от Варненската окръжна про...
Перник. Новородено бебе е било подхвърлено в един от входовете на пернишки жилищен блок. От полицията в града се опитват да установят кои са родителит...
Хасково. Пеленаче почина при неизяснени засега обстоятелства в Симеоновград. Едномесечното момченце издъхнало в събота сутринта. Според роднините при...
Варна. Трима възрастни и бебе на 6 месеца бяха обгазени при пожар, причинен от неправилно използване на духалка. Огънят лумнал около 2 часа след полун...