Пеевски с 300 000 лв. дарение за по-малки болници
Безвъзмездна помощ получиха болниците в Стара Загора, Пазарджик, Благоевград, както и лечебните заведения в Разлог и Гоце Делчев. Общото му дарение за...
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Безвъзмездна помощ получиха болниците в Стара Загора, Пазарджик, Благоевград, както и лечебните заведения в Разлог и Гоце Делчев. Общото му дарение за...