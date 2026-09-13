Щастливец удари джакпота. Колко прибра
Той уточни, че джакпотът за играта в неделя стартира от 2 млн. лв.
Следете всички новини, анализи и коментари за Печеливш. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Той уточни, че джакпотът за играта в неделя стартира от 2 млн. лв.
Приключи играта на "Стандарт" и онлайн магазин www.e-zona.bg. Победителят е Красимира Пенчева, която спечели романа на Мартина Коул „Истина" и очарова...
София. Късметлия, пуснал фиша си в София позна тази вечер печелившите числа от II теглене на „6 от 49" и спечели атрактивния джакпот от 3 889 582 лева...
София. Джакпотът във второ теглене на 6/49 ще мине 3 млн. лв., след като в неделя нямаше участник, познал печелившите числа, съобщиха от Българския сп...