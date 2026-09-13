Beatbox Comedy с премиера на 12 април
Печенката, Тео Елмазов, Пламен Пеев и Веселин Веселинов-Еко – в общ комедиен проект Уникален по рода си спектакъл с участието на звездите от Народния...
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Печенката, Тео Елмазов, Пламен Пеев и Веселин Веселинов-Еко – в общ комедиен проект Уникален по рода си спектакъл с участието на звездите от Народния...
Най-младата и единствена по рода си етно група Etnotix, състояща се от четири момичета с гъдулки, соло китарист, перкусионист и вокал ще се представи...
Адриана Николова – Пе4енката пусна свежо "любовно" видео към последния си сингъл "My Love". Видеото вече е качено в YouTube канала на Пе4енката и съвс...