Златни бонуси преди заплата. Фирми наддават за най-ценните кадри
Пълна промяна на пазара на труда
Следете всички новини, анализи и коментари за Пазара На Труда. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Пълна промяна на пазара на труда
С разхлабването на мерките има много обяви за готвачи и сервитьори
Областният управител на Благоевград Бисер Михайлов свиква утре /петък/ от 11,00 часа Областен съвет за тристранно сътрудничество. Най-напред присъства...