PayPal добавя преводи на криптовалути към други портфейли
Нововъведението е продължение на планираната стратегия на PayPal за интегриране на криптовалутите в системата му
Следете всички новини, анализи и коментари за Paypal. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Нововъведението е продължение на планираната стратегия на PayPal за интегриране на криптовалутите в системата му
Новата система за ЕЦБ ще конкурира PayPal
Крис Рейнолдс получи $92 233 720 368 547 800 по сметката си.