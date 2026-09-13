Рокада и в Агенция "Митници"
Павел Геренски смени Павел Тонев на поста
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Павел Геренски смени Павел Тонев на поста
Има доклад на ОЛАФ за нанесени сериозни щети на европейски бюджет, каза министър Василев
Свищов. Слух за нови рокади в Агенция "Митници" се носи по етажите на централното управление на ведомството от няколко дни. Мълвата гласи, че съвсем с...
Върнахме отдела за борба с наркотрафика и хванахме с 50% повече дрога, доволен е Павел Тонев
Новият шеф гледа под лупа харчове и назначения
Павел Тонев чете в оригинал Юго и Балзак
София. Досегашният шеф на агенция "Митници" Кирил Желев беше назначен за заместник министър по финансите, съобщиха от Министерския съвет. Назначението...
Рашкови останаха само с два палата, НАП сложи единия на тезгяха