Край на свободията в Телеграм. Започва да клевети на властите
Един на всеки 100 хиляди потребители на Телеграм се занимава с незаконна дейност
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Един на всеки 100 хиляди потребители на Телеграм се занимава с незаконна дейност
Милиардерът не плащал издръжка на децата си
Нови ограничения срещу злоупотреби
Павел Дуров отхвърли твърденията, че Tелеграм е някакъв "анархичен рай"
Юлия Вавилова беше с Павел Дуров по време на ареста му
Властите в страната са започнали разследване срещу руснака
Задържането на Дуров, който живее в Дубай, породи оживени реакции по света
Той бе арестуван на 24 август на летище „Ле Бурже“
Все още не е ясно дали Дуров е знаел за заплахата от арест във Франция
Телеграм стана основният източник на нефилтрирана информация за конфликта в Украйна
Юлия живее в Дубай и често се озовава на местата, където се намира Павел Дуров
Светът знае много малко за 39-годишния мъж
Милиардерът е създател и изпълнителен директор на мобилното приложение Телеграм
Москва. Новината за напускането на Павел Дуров от VKontakte (VK) била първоаприлска. Това съобщи самият основател и изпълнителен директор на руската...
Москва. Основателят на най-голямата социална мрежа в Русия ВКонтакте, Павел Дуров, се оттегли от поста на главен изпълнителен директор на компанията...