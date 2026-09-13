Арест заради дрога и бойни патрони
Дрога в кола откриха полицаи при проверка край железопътна гара „Генерал Ковачев". Униформените спрели в понеделник на пътя лек автомобил „БМВ", движе...
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Дрога в кола откриха полицаи при проверка край железопътна гара „Генерал Ковачев". Униформените спрели в понеделник на пътя лек автомобил „БМВ", движе...
Прах за пране стана скривалище на турци, в което те напълниха бойни пистолети и патрони за тях, за да ги пренесат през българско. Скривалището и неза...
40-годишна жена от петричкото село Габрене бе задържана до 24 в ареста след полицейска акция в селището в сряда. Униформени атакували дома на П.Я. пре...
Двама столичани в ареста заради марихуана Мъж бе спипан с дрога и боеприпаси в местността Рупите, край храма на пророчицата Ванга. Полицаи спрели за...
Благоевград. Кметовете на две македонски общини са задържани на ГКПП - Станке Лисичково заради намерени в колите им патрони. Управниците се връщали в...
Велико Търново. 83-годишен дядо беше спипан с коноп в задния двор и 16 патрона в къщата. По време на полицейска проверка органите на реда са се натъкн...
Благоевград. Полицаи задържаха младежи за притежание на незаконни пушка и патрони. Около 00:10 часа в сряда на шосето между Банско и Добринище полицей...