Петрова нива отново събира България за свята памет
Възпоменателната церемония започва вечерта, а заради мерките за сигурност отново няма да има заря
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Възпоменателната церемония започва вечерта, а заради мерките за сигурност отново няма да има заря
Съпругът на Елизабет II се отказа от патронажа на пехотния полк на британската армия
40 000 души вече използват ежедневно патронажна грижа и други услуги
Най-старият плувен маратон „Галата –Варна", който стартира на 2 август се провежда под патронажа на министъра на младежта и спорта Красен Кралев. Кмет...