Всичко за Патриотичен Фронт Нфсб-Вмро

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Патриотичен фронт против увеличаването на възрастта за пенсиониране на полицаи, военни и пожарникари

Патриотичен фронт против увеличаването на възрастта за пенсиониране на полицаи, военни и пожарникари

Коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО" категорично се противопоставя на неоснователното искане на служебното правителство за увеличаване възрастта...

03 октомври | 15:04
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