Патриотичен фронт предложи конкретен дневен ред за преговорите
София. Отворено писмо във връзка със създаването на новия кабинет до председателите на партии и коалиции от 43-то НС на република България и до българ...
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София. Отворено писмо във връзка със създаването на новия кабинет до председателите на партии и коалиции от 43-то НС на република България и до българ...
София. "Етническият мир в България няма да бъде нарушен, ако ДПС бъде изолирана от политиката на страната. Много добре е за България ДПС да се капсули...
София. Патриотичен фронт НФСБ – ВМРО ще уважи правото на партията, която поеме мандата, да определи министър-председател, заяви представителката на ко...
София. "Първият проблем, с който ще се заемем в Народното събрание, ще е опитът за постигане на национален консенсус за управлението на страната", обя...
София. "Ние сме консенсусен партньор, готови сме за разговори, повече от месец повтаряме това, което каза Бойко Борисов, че трябва да се обединим окол...
София. "Трябва да търсим подкрепа за нашата дясноцентристка програма. Ще обявим нашите основни приоритети и позиции, от които не можем да отстъпим. Сл...
София. Патриотичният фронт има готовност да води преговори с всички партии в следващия парламент без ДПС и Реформаторския блок, защото партията на Кор...
Бургас. "Важно е всички българи да дадат своя глас, защото България има нужда от спасение, защото икономиката има нужда от възраждане, защото доходит...
София. "Гласувах за една по-добра България", заяви Красимир Каракачанов, съпредседател на Коалиция Патриотичен фронт, пред столичното 149 СОУ „Иван Ха...
Коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО" категорично се противопоставя на неоснователното искане на служебното правителство за увеличаване възрастта...
Бургас. Днес бе осветен храм „Св. Георги Победоносец", изграден изцяло със средства на патриотите от ТВ СКАТ, НФСБ и ВМРО. Храмът събира над 200 миря...
Партиите, които ще влязат в следващия парламент, трябва да търсят обединение около основните приоритети за държавата. Това заяви съпредседателят на Па...