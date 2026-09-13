Патриотите скочиха срещу цената на тока
"Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО" е категорично против планираното увеличаване на цената на тока от 1 октомври за българските граждани и фирми. Това с...
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"Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО" е категорично против планираното увеличаване на цената на тока от 1 октомври за българските граждани и фирми. Това с...
Русе. С дарение на Родилния комплекс стартира предизборната си кампания "Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО" в Русе. Националистическата коалиция предост...
София. Експертът в сферата на туризма Полина Карастоянова ще е втора в листите на "Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО" в 23-и МИР София. Тя се нарежда то...