Плевнелиев готов да чуе всички аргументи по теми за допитване до българския народ
Готов съм да чуя всички аргументи по различни потенциални теми, които да бъдат подложени на референдум. Вярвам, че допитването да българския народ ще...
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Готов съм да чуя всички аргументи по различни потенциални теми, които да бъдат подложени на референдум. Вярвам, че допитването да българския народ ще...