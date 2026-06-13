Джон Кенеди омаял партизанка
И до днес разказват за Бойка от Лом и студента, бъдещия президент на САЩ Една легенда не дава мира на ломчани - за двудневното пребиваване в града им...
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И до днес разказват за Бойка от Лом и студента, бъдещия президент на САЩ Една легенда не дава мира на ломчани - за двудневното пребиваване в града им...