Партик Хики поздрави българската делегация на Олимпийския Фестивал
Лихтенщайн. Българската делегация на Европейския младежки олимпийски зимен фестивал получи поздравления за спечеления сребърен медал лично от президен...
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Лихтенщайн. Българската делегация на Европейския младежки олимпийски зимен фестивал получи поздравления за спечеления сребърен медал лично от президен...