И БСП се включи за партийните уволнения
София. След като ДПС започна да попълва своя "жив Летопис на политическата репресия", в който събира имената на кадри на Движението, които са били уво...
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София. След като ДПС започна да попълва своя "жив Летопис на политическата репресия", в който събира имената на кадри на Движението, които са били уво...