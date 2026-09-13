Мъж забрави къде паркира, 3 седмици търси колата
По-добре е татко да си седи у дома в малкия град, казва дъщеря му
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По-добре е татко да си седи у дома в малкия град, казва дъщеря му
Такси паркира без проблем на велоалея в столицата. За това сигнализира гражданин в социалната мрежа Фейсбук. "Точно в момента на Руски паметник... Сп...
Може ли да паркираме безпроблемно в морето. жена даде отговор на този въпрос след като обърка спирачката с педала на газта. Инцидентът е станал на пл...
Благоевград. Лек автомобил фолксваген "костенурка" се блъсна в паркиран автомобил в Благоевград и го качи върху себе си, а водачката на немското возил...
Монтана. Пиян катаджия паркира под ТИР в Монтана и вече 10 дни крие, че е катастрофирал, научи "Стандарт". Служителят на реда седнал зад волана на "Си...