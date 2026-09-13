Скандалът с парк "Врана" трещи! Нови подробности
Говори зам.-кметът на София Надежда Бобчева
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Говори зам.-кметът на София Надежда Бобчева
Традиционното пролетно почистване на София ще започне от парка "Врана", съобщиха от Столичния инспекторат. Кампанията ще бъде открита в понеделник от...
Млади изпълнители от Националното музикално училище "Любомир Пипков" огласиха алеите на парк "Врана" с творби на Брамс и Шостакович. Мила Михова, Дебо...
София. Йорданка Фандъкова посети парка "Врана", за да провери организацията за посрещане на граждани в събота. Паркът ще бъде отворен за посещения в...