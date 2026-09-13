Всичко за Парк "врана"

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Фандъкова проверява "Врана"

Фандъкова проверява "Врана"

София. Йорданка Фандъкова посети парка "Врана", за да провери организацията за посрещане на граждани в събота. Паркът ще бъде отворен за посещения в...

14 юни | 16:12
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