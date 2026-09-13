Всичко за Park(Ing) Day

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PARK(ing) Day превзема София

PARK(ing) Day превзема София

София. Глобалната инициатива PARK(ing) Day отново се случва в София на 20 септември, организирана от фондация Credo Bonum. В третото издание трябва да...

20 септември | 9:01
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