СНИМКИ: Паркинги стават арт паркове в столицата
София. Близо 30 места за паркиране в София днес сменят функцията си по време на PARK(ing) Day, инициативата е част от събитията, посветени на "Европей...
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София. Близо 30 места за паркиране в София днес сменят функцията си по време на PARK(ing) Day, инициативата е част от събитията, посветени на "Европей...
София. Глобалната инициатива PARK(ing) Day отново се случва в София на 20 септември, организирана от фондация Credo Bonum. В третото издание трябва да...
София. 28 паркоместа ще бъдат превърнати в място за алтернативни занимания, различни от паркирането на кола. Това се случва за трета поредна година, б...