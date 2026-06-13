Парк "Арменци" скара Одрин и Хасково
Властите в Одрин обявиха, че замразяват отношенията си с Хасково заради името на парка "Арменци" В общинската администрация се е получило писмо от км...
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Властите в Одрин обявиха, че замразяват отношенията си с Хасково заради името на парка "Арменци" В общинската администрация се е получило писмо от км...